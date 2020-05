Autofahrer missbraucht Sportplatz als Offroad-Piste

Ein Autofahrer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mutwillig den frisch hergerichteten Fußballplatz in Hettingen beschädigt. Der Vorstand des Turn- und Sportvereins bekam am frühen Morgen bereits viele Anrufe von Anwohnern, die ihren Augen nicht trauen wollten. Erst in der vergangenen Woche war die professionelle Aufarbeitung des Platzes fertiggestellt worden.

Eine Hettingerin, die schon von Weitem die Spuren auf dem Sportplatz gesehen hatte, kam mit ihrem Mann vorbei und meinte spontan: „Da hat uns einer den schönen Platz nicht gegönnt.“ Aber eigentlich war es ihr, wie auch dem Vorstandsmitglied Volker Steinhart, nicht verständlich, dass jemand „so etwas macht“. Es wird spekuliert: Ortsfremd war der Täter oder die Täterin wahrscheinlich nicht, denn nicht überall kommt man mit dem Auto auf die Spielfläche. Eine Zigarettenschachtel mit der Aufschrift „Rauchen verursacht Herzanfälle“ lag neben den Spuren. Ob bewusst ein Zeichen gesetzt werden sollte? Vandalismus ist der Gesundheit auf jeden Fall ebenfalls nicht zuträglich.

Nach 20 Jahren hatte sich der TSV Hettingen dazu entschlossen, den Platz richtig professionell herrichten zu lassen. Knapp 8000 Euro wurden dafür ausgegeben. Unter den Rasen arbeitete eine Firma 50 Tonnen Sand ein. Die Vereinsmitglieder leisteten zudem viele freiwillige Arbeitsstunden. „Das ist ein Schlag ins Gesicht des Ehrenamts“, sagt Volker Steinhart, der vor allem die Nichtachtung dieser Leistung beklagt. Jetzt werden die Mitglieder erneut an die Arbeit gehen müssen.

In dieser Saison wird zwar wegen der Coronavirus-Pandemie nicht mehr gespielt, aber dennoch wird der Platz gerichtet werden. In der letzten Saison wurden bereits die Netze der Tore mutwillig beschädigt und mussten ersetzt werden. Damals konnten die Täter nicht gefasst werden. Ob die jüngste Beschädigung auf das gleiche Konto geht? Solche Fragen bleiben. Die Beschädigung über geschätzte 1000 Euro wurde beim Polizeiposten Gammertingen angezeigt. Dieser nimmt nun Hinweise zum Sachverhalt entgegen.