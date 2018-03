Auto fährt in Schneewehe und kippt auf die Seite

Glück im Unglück hatte eine Familie am Sonntagnachmittag bei Inneringen. Oma (57), Uroma (75) und eine dreijährige Enkelin waren auf der Kreisstraße von Inneringen in Richtung Bingen unterwegs.

Kurz nach 15.15 Uhr fuhr ihr Opel Corsa mit Sommerreifen in eine Schneewehe und kam deshalb von der Straße ab. Das Auto blieb auf der Seite liegen. Zeugen meldeten erst, dass zwei Insassen eingeklemmt seien. Aus diesem Grund wurde der Rettungshubschrauber und ein Großaufgebot an Rettungskräften an die Unfallstelle gerufen. Doch die Retter stellten fest, dass niemand eingeklemmt war. Die beiden Frauen verletzten sich lediglich leicht und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Ihre Enkelin blieb unverletzt

