Auffahrunfall auf der Bundesstraße 32

Sachschaden von insgesamt 4000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Eine 53-jährige Kraftrad-Fahrerin war von Sigmaringen kommend in Richtung Gammertingen unterwegs, als sie auf der Höhe eines Parkplatzes nach rechts abbiegen wollte. Ein nachfolgender 21-jähriger Kraftrad-Lenker erkannte den Abbiegevorgang mutmaßlich nicht und fuhr dem Motorrad der Frau auf. Durch den Aufprall stürzte der Mann von seinem Kraftrad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum.