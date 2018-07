Am „Schmotzigen“ wird Frisörsalon zur Besenwirtschaft

In Hettingen ist der Frisörsalon Rudolf fest im Ortsgeschehen verankert. Neben einem trendigen Haarschnitt gibt es hier man auch allerhand Neuigkeiten zu erfahren, die in und um Hettingen so passieren. Wegen der zentralen Lage an der Hauptstraße trifft man sich auch gerne bei Helmut Rudolf und seiner Tochter Irina, die zusammen den Salon betreiben, um eine Tasse Kaffee zu trinken.

Helmut Rudolf betreibt den Salon schon seit 1978, damals hat er die Scheune zum Frisierstudio umgebaut. Rudolfs Vater war auch schon Frisör, allerdings nur nebenerwerblich. Zum Lebensunterhalt hätte es nicht gereicht, meint Rudolf. Daher machte Rudolf, für den es außer Frage stand, ebenfalls das Frisörhandwerk zu erlernen, so früh wie möglich die Meisterprüfung, um sich seinen Traum vom eigenen Salon zu verwirklichen.

Zu Zeiten, in denen Lohnnähereien noch stark in Hettingen vertreten war, hatte Rudolf drei Beschäftigte, regelmäßig bildete er Azubis aus. Als die Firma Medico, die bis Mitte der 90-er Jahre in Hettingen eine Näherei mit fast einhundert Frauen betrieb, seine Niederlassung schloss, wirkte sich dies auch auf den Salon Rudolf aus. Heute arbeitet er mit seiner 25-jährigen Tochter Irina zusammen, für die es heute schon klar ist, dass sie den Salon von ihrem Vater übernehmen wird. „Ich bin Frisörin mit Leib und Seele“, sagt Irina.

Der Großteil der Kundschaft sei Stammkundschaft, die schon seit Jahren kommt. Etwa 40 Prozent seien Hettinger, der Rest kommt aus der näheren Umgebung. Mit Berufskrankheiten wie Hauterkrankungen und Schleimhautreizungen haben die beiden kein Problem. Zum einen haben sich die Produkte weiter entwickelt, zum anderen ist die „Dauerwelle“ heute kaum mehr gefragt. Vom „Cut and go“ bis zur Hochzeitsfrisur und dem passenden Make-up steht es bei Rudolfs alles im Angebot. Ein jährliches Highlight findet demnächst statt: Am „Schmotzigen“ wird der Frisörsalon zur Besenwirtschaft, die Narren kommen auf ihrem Rundgang obligatorisch zu Rudolf - aber nicht zum Haare schneiden. (sr)