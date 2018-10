Albhalle eröffnet am Freitag

Die Inneringer Sport- und Festhalle wird am Freitag im feierlichen Rahmen wiedereröffnet. Der Vereinssportbetrieb läuft schon in der zweiten Woche nach der Einweihung, während die letzten Feinheiten noch angebracht, eingeräumt, ausgebessert oder korrigiert werden – sowie Einweisungen in Lüftung, Technik, Licht und Ton laufen.

Die Hausmeisterin der Albhalle Elli Rudolf ist täglich vor Ort und hat noch alle Hände voll zu tun. „Das komplette Geschirr ist gekommen, das musste gespült und in eine Bestandsliste übertragen werden“, sagt sie. Dank der Vorarbeit einiger Frauen konnte Elli Rudolf diesen Part zügig erledigen. Seit 2001 ist sie für die Laucherttalhalle in Hettingen als Hausmeisterin zuständig und hat daher einen wertvollen Erfahrungsschatz angesammelt, den sie bei der Inneringer Halle einbringt. Als künftige Hauptverantwortliche wird sie alle Veranstaltungen begleiten, beaufsichtigen und entsprechende Vorkehrungen treffen. Schon am letzten Oktoberwochenende beispielsweise findet die „Time-Change-Party“ statt. „Da müssen Wände sorgfältig abgehängt und geschützt werden, auch der Boden wird mit Schutzmatten ausgelegt“, sagt Elli Rudolf.

Bauzeit und Kosten eingehalten

Werner Leipert von der Stadtverwaltung hat das Projekt der Hallensanierung maßgeblich begleitet. Bis der eigentliche Baubeginn im vergangenen Jahr war, gab es eine mehrjährige Vorplanungsphase mit Klärung der Zuschusssituation, Gründung des Bauausschusses sowie die Beteiligung der Vereine an den Planungen. „Die geplante Bauzeit von 14 Monaten wurde punktgenau eingehalten, genauso der Kostenrahmen“, so Werner Leipert. „Das ist eine klasse Leistung“, lobt Leipert die Arbeit des planenden und betreuenden Architekten Christoph Engler vom Sigmaringer Büro kpk Kerler. „Trotz der vollen Auftragsbücher hat uns kein Handwerker im Stich gelassen, und die Ausschreibungsergebnisse bewegten sich immer im prognostizierten Kostenrahmen mit dem Gesamtbetrag von 2,5 Millionen Euro“, sagt Werner Leipert.

Darüber ist auch Bürgermeisterin Dagmar Kuster erleichtert, da bei einer Großbaustelle in dieser Dimension unter Umständen durchaus auch böse, unvorhersehbare Überraschungen lauern können, die sich dann meistens Zeit verzögernd und auch finanziell auswirken, so Dagmar Kuster. Während der Bauzeit haben die Angebote des Sportvereins entweder in der alten Schule in Inneringen oder in der Hettinger Halle stattgefunden. Der Hettinger Verein hatte sein Sportangebot für diese Zeit entsprechend umorganisiert, so dass die Inneringer nicht auf ihr Training verzichten mussten.

Mit der Freigabe für den Sportbetrieb sind alle Übungsleiter des Vereins sehr glücklich und erfreut an dem neuen Sportgefühl, das die grundsanierte Halle mit sich bringt. Am Freitag, bei der öffentlichen Einweihungsfeier, wird der Musikverein Inneringen die musikalische Umrahmung gestalten – die Begrüßungsrede hält Bürgermeisterin Dagmar Kuster, gefolgt von der Segnung der Halle durch Pfarrer Hubert Freier. Architekt Christoph Engler wird auf die Bauphase zurückblicken, der erste Vorstand des TSV Inneringen Gerhard Flöß wird stellvertretend für alle Vereine sprechen. Darbietungen gibt es von der Rope-Skipper-Gruppe, von der Theatergruppe und von der Tanzgarde. Anschließend können sämtliche Räume und der großzügig erweiterte Küchentrakt besichtigt werden.