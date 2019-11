Akkordeonschüler sind bei der Landesmeisterschaft erfolgreich

Inneringen (sr) - Die Akkordeon-Schülerin Emma Hainzl und ihr kleiner Bruder Leopold Hainzl aus Inneringen vom Akkordeon-Orchester Riedlingen haben erfolgreich bei der Landesmeisterschaft der Akkordeon-Jugend Baden-Württemberg in Filderstadt teilgenommen. Mit ihrer Ausbilderin Cornelia Dick (Mitte) haben sie sich über mehrere Wochen auf den Wettbewerb vorbereitet – und das wurde belohnt. In der Kategorie Akkordeon Kammermusik mit Akkordeon und Blockflöte haben sie den ersten Platz mit dem Prädikat hervorragend erspielt. Emma Hainzl erspielte sich zusätzlich in der Kategorie Akkordeon Solo mit Standardbass das Prädikat hervorragend und den dritten Platz. Zur Preisverleihung spielte das Projektorchester der Musikschule Filderstadt, das diesen Sommer eine Konzertreise nach Schweden gemacht hatte. FOTO: Privat