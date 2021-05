Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro ist am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Hettingen entstanden. Das teilt die Polizei mit. Der 55 Jahre alte Fahrer eines Tesla verlor aufgrund eines plötzlichen Graupelschauers die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten und landete in einer Wiese. Der Fahrer blieb unverletzt.