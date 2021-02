49-Jähriger gerät auf Gegenfahrbahn

Warum hat Tuttlingen so hohe Corona-Zahlen? Während die Sieben-Tage-Inzidenz in Städten wie Konstanz und Karlsruhe zwischen 60 und 70 liegt, und in Freiburg und Tübingen sogar unter 50, hält sich die Marke in der Stadt und im Landkreis Tuttlingen beharrlich über 100. Die Politik hat Erklärungsversuche, bleibt eine eindeutige Antwort jedoch auch schuldig.

„Wir haben in der Stadt alles gemacht“, sagte Oberbürgermeister Michael Beck am Montagabend in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats auf Nachfrage von ...