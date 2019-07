Übung lockt viele Schaulustige an

Der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hettingen ist in diesem Jahr eine Übung vorangegangen. Bei dem inszenierten Brand, mit Rettung von vermissten Personen aus dem Gebäude im Winkel, war das Interesse der Bevölkerung groß. Die Einsatzleitung war am Ende zufrieden mit dem Einsatz. In der anschließenden Versammlung im Schützenhaus wurden neben den Berichten auch zahlreiche Ehrungen vorgenommen. Sieben junge Feuerwehrmänner gehören außerdem neu zu der aktiven Mannschaft.

Ganze Familien pilgerten zum Winkel an der Lauchert, um das angekündigte Brandszenario verfolgen zu können. So viele Leute kommen normalerweise nicht, sagte der stellvertretende Jugendfeuerwehrmann Andreas Stauss, der das Vorgehen und die Gefahren im Ernstfall erläuterte. Er erklärte, dass heutzutage ein „stiller Alarm“ die Feuerwehrleute informiert und sie bei dieser Übung die Rettung der Personen in den Vordergrund stellen.

Neues Fahrzeug kommt zum Einsatz

Zum Einsatz komme auch das neue Feuerwehrfahrzeug LF 10, das technisch anspruchsvoll ist und deshalb die Bedienung kontinuierlich erlernt werden müsse. Die Feuerwehren fuhren von hinten an das seit vielen Jahren unbewohnte Gebäude heran, das Auto des DRK Veringenstadt-Hettingen näherte sich von der anderen Seite. Aus dem Haus drang Rauch aus einer Nebelmaschine, zwei Jungen erklärten Einsatzleiter Marc Fritz, was sie gesehen haben.

Und schon ging es routiniert ans Werk: Die Feuerwehrleute arbeiteten Hand in Hand, retteten die Personen und die Einsatzpuppe „Uwe“, bliesen den Rauch aus der Scheune und legten Wasserschläuche. Marc Fritz konnte Bürgermeisterin Dagmar Kuster schließlich den gelungenen Einsatz vor Ort melden. Nach getaner Arbeit ging es ins Schützenhaus zur Hauptversammlung. Dort gab Kommandant Marc Fritz seinen Jahresrückblick. Die Feuerwehr hat insgesamt 119 Mitglieder, davon sind 25 ehemalige Aktive, in der Jugend sind 23 Personen, im Einsatz aus Hettingen 29 und aus Inneringen 42. In der aktiven Feuerwehr sind somit 71 Personen, davon drei Notfallseelsorger.

Hettinger Wehr feiert 150-jähriges Bestehen

„Eine sehr gute Geschichte ist unsere Jugendfeuerwehr, denn das ist unsere Zukunft“, sagte Marc Fritz. Zum Glück habe es weniger Brände als in den Vorjahren gegeben. Übungen und Lehrgänge standen auf dem Plan, aber auch die neuen Uniformen und das neue Feuerwehrauto. Im Mai wurde das Festjahr 150 Jahre Feuerwehr Hettingen eröffnet, am 22. September werde das Feuerwehrauto dann bei einem großen Fest für die Bevölkerung geweiht.

Jungendfeuerwehrwart Steffen Seebach berichtete von den Aktivitäten in der Jugendarbeit. Notfallseelsorger Ralf Pröbstle listete die 183 Einsätze im Jahr 2018 im Kreis auf. Die Entlastung der Vorstandsarbeit übernahm Bürgermeisterin Kuster. Die Feuerwehr verfüge nun über eine gute Ausstattung und leiste sehr gute Arbeit: „Die Mischung aus erfahrenen, seit vielen Jahren aktiven Wehrmännern und jungen einsatzwilligen Kameraden machen unsere Wehr zu einer schlagkräftigen Truppe.“ Danach wurde der stellvertretende Kommandant Bernd Friedrich in geheimer Wahl mit allen Stimmen im Amt bestätigt.

Die Ehrungen nahm Kreisbrandmeister Michael Hack vor. Zum ersten Mal wurden in diesem Jahr die Feuerwehrleute für 15 Jahre ausgezeichnet. Wer schon mehr Jahre dabei ist, bekam ebenso eine Urkunde und einen Orden mit zwei Abzeichen. Werner Stroppel vom Kreisfeuerwehrverband dankte „für die Zeit, die ihr der Allgemeinheit zur Verfügung stellt“. Mit „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“, schloss Kommandant Marc Fritz die Versammlung.