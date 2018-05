Älblermarkt bietet am Sonntag Kunsthandwerk und mehr

Die Vorbereitungen für den 16. Älblermarkt am Wochenende gehen in die Endphase. Start ist am Samstag um 18 Uhr mit Musik und Essen bei der Hockete hinter der Kirche. Am Sonntag werden die Marktbeschicker ab zehn Uhr ihre Stände mit Kunsthandwerk, Marktartikeln, Haushaltswaren und mehr öffnen.

65 Anbieter aus dem nahen und weiteren Umfeld haben ihr Kommen zugesagt, darunter seien wieder einige neue Aussteller zu finden, zählt Hauptamtsleiterin Sabrina Lorch auf. Beispielsweise sei ein Schmuckhersteller dabei, der vor Ort individuelle Wünsche anfertigt. Überhaupt gibt es neben dem Stöbern und Entdecken viele Darbietungen. Ein Drechsler, ein Seilmacher, ein Schweißer, ein Korbflechter und viele weitere lassen sich bei der Arbeit über die Schulter schauen. Für vielfältige Verpflegung sorgen die Inneringer Vereine.

Fest etabliert und gerne angenommen ist inzwischen auch die Oldtimerweihe, bei der Pfarrer Hubert Freier um zwölf Uhr am Sonntagmittag die altertümlichen Zwei- und Vierräder mitsamt den Besitzern segnet. Bislang liegen dafür bereits knapp vierzig Anmeldungen vor, sagt Sabrina Lorch, aus der Erfahrung wisse man jedoch, dass sich der Platz meist spontan noch fülle. Im vergangenen Jahr segnete Pfarrer Freier über einhundert Fahrzeuge, trotz regnerischem Wetter (Bild).

Auch für die Kinder gibt es mit der Hüpfburg, dem Flohmarkt in der alten Schule, dem Kletterbaum der Feuerwehr sowie dem Kinderschminken vom Kindergarten viel Abwechslung und Beschäftigung. Die musikalische Unterhaltung wird nachmittags von der Jugendkapelle, bestehend aus Jungmusikern aus Veringendorf, Hettingen und Inneringen gestaltet und die aktive Hettinger Musikkapelle wird ebenfalls für zwei Stunden von 11 bis 13 Uhr aufspielen. Das Museum Gewandhaus ist geöffnet und bietet eine weitere Attraktion für Marktbesucher.