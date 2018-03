Gerster will gegen die SZ-Elf auflaufen

Ohne Druck, aber dafür mit viel Spaß am Fußball: Unter diesem Motto spielen am Samstag, 21. Juni, um 18 Uhr die „Elf des Jahres der Schwäbischen Zeitung“ und eine Auswahl aus Spielern des Herdwanger SV und des SV Großschönach gegeneinander. Die beiden Vereine aus der Kreisliga A gehen in der kommenden Saison als SG Herdwangen-Großschönach in der Kreisliga A an den Start. Die Spielzeit beträgt zweimal 40 Minuten. Es darf fliegend ein- und ausgewechselt werden. Herdwangen wurde auch deshalb als Austragungsort gewählt, weil die Gemeinde dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert.

Die „SZ-Elf des Jahres“ setzt sich wie gewohnt aus jenen Spielern von der Kreisliga A bis zur Landesliga zusammen, die in der abgelaufenen Saison hinweg die meisten Berufungen für die immer dienstags in der Schwäbischen Zeitung veröffentlichte „Elf der Woche“ erhielten.

Frisch gebackener Meister

Zur „SZ-Elf des Jahres“ gehören dieses Jahr die beiden Torhüter Nico Specker (Herdwanger SV) und Andreas Peschel (SV Deggenhausertal). Für die Abwehr wurden Matthias Weber (SG Heiligenberg/Illmensee), Dominik Kohli (FC Schwandorf/Worndorf) und Manuel Schaaf (FC Uhldingen) nominiert. Im Mittelfeld spielen Claudio Sebastiani (SpVgg F.A.L.), Ingo Backert (FC Kluftern), Patric Scherer (SCP F-Team) und Alexander Reutter (SC Göggingen). Im Sturm laufen Florian Müller (FV Walbertsweiler/Rengetsweiler) und Thomas Stolz (SC Göggingen) auf. Kurzfristig absagen mussten unter anderem Alexander Schnetzler (SCP F-Team), Marc Kuczkowski (FC Überlingen), Markus Bausinger (FC Kluftern) und Michael Klaiber (SV Großschönach).

Der Gegner der „SZ-Elf des Jahres“ spielt in der ersten Halbzeit mit aktiven Fußballern des Herdwanger SV und des SV Großschönach. Betreut wird die Mannschaft von Uwe Reinecke, der die Mannschaft auch in der kommenden Saison trainieren wird. Ob Reinecke selbst in der zweiten Halbzeit auflaufen wird, ist noch unklar. Sollte er sich zu einem Einsatz entschließen, wäre Reinecke in guter Gesellschaft altgedienter Fußballer. Denn in Halbzeit zwei tragen das Trikot der SG Herdwangen-Großschönach der ehemalige Herdwanger Trainer Robert Horvarth, Ex-SVG-Coach Mario Slawig sowie der immer noch torgefährliche Stürmer Corc Taraca. Und auch Herdwangen-Schönachs Bürgermeister Ralph Gerster soll ein paar Einsatzminuten bekommen.

Gelegenheit zum Public Viewing

Nach dem Spiel, bei dem beide Mannschaften taktisch ohne Zwänge antreten und so möglichst viele Tore fallen sollen, haben die Spieler und die Zuschauer Gelegenheit, das zweite WM-Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ghana in der Pausenhalle der Grundschule zu verfolgen. Aber zuvor sind beide Teams aufgefordert, den Zuschauern in Herdwangen attraktiven Fußball zu bieten.