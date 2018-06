Zwei Mitglieder singen bereits seit vier Jahrzehnten

Altsängerin Anneliese Zimmermann und Tenorsänger Siegfried Kugler sind bei der Hauptversammlung des Gesangvereins Sängerlust Aftholderberg für jeweils 40 Jahre aktives Singen geehrt worden. Josef Blender vom Bodensee-Hegau-Chorverband überreichte den beiden eine Ehrennadel und eine Urkunde des Badischen Chorverbands. Außerdem wurden bei der Versammlung im Kindergarten Märchenland mehrere Chormitglieder mit einem Geschenk für ihren regelmäßigen Probenbesuch belohnt.

Schriftführer Rolf Munder ließ in einem Bericht mit vielen Fotos die Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren. Bürgermeister Ralph Gerster, selbst passives Mitglied im Gesangverein, bedankte sich im Namen der Gemeinde Herdwangen-Schönach für alle Aktivitäten der Sänger im Jahr 2017. Insbesondere lobte er die Mithilfe bei der 925-Jahr-Feier Anfang Juli in Großschönach. Darüber hinaus erwähnte Gerster aber auch die Teilnahme am Volkstrauertag. Ein besonderer Höhepunkt sei der Liederabend im Gasthaus Frieden in Aftholderberg zusammen mit dem Kirchenchor Otterswang gewesen, sagte der Bürgermeister. Dem neuen Dirigenten Martin Faraglia aus Salem-Beuren wünschte er eine glückliche Hand.

Die Vereinsvorsitzende Luitgard Hänle wandte sich bei der Hauptversammlung ebenfalls an Martin Faraglia. Hänle bedankte sich bei ihm für die direkte und unkomplizierte Übernahme des Dirigentenstabs von Richard Stahl.

Die wichtigste Aufgabe für den Chor sieht dessen Vorsitzende in der Werbung neuer Sängerinnen und Sänger. Den nächsten Auftritt absolviert der Gesangverein, der zum Schluss der Versammlung das Lied „Als Freunde kamen wir“ anstimmte, beim Chöretreffen am Palmsonntag (25. März) in Wald.