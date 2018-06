Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro ist bei einem Unfall am Mittwochvormittag an der Einmündung Hügelhof an der Kreisstraße 8269 in Herdwangen-Schönach entstanden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war dort gegen 10.30 Uhr eine 49-jährige Hyundai-Fahrerin unterwegs. Diese fuhr vom Hügelhof kommend in Richtung Hubenmühle, übersah im Einmündungsbereich eine vorfahrtsberechtigte 70-jährige VW-Fahrerin und kollidierte mit deren Fahrzeug. Beide Frauen blieben unverletzt.