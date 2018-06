Auf die Herstellung von Groß- und Industrieküchengeräten hat sich die Rational AG mit Sitz in Landsberg am Lech spezialisiert. Bei manchen Details stoßen die Oberbayern allerdings selbst an ihre Grenzen – zum Beispiel, als es um ein spezielles Aufrollsystem für die Reinigungsschläuche in den großen Gar- und Backmaschinen ging. Also traten Vertreter von Rational an die Firma Stolz Aufrolltechnik mit Sitz im Herdwanger Gewerbegebiet Branden heran: Inhaber Robert Stolz und sein Konstrukteur Thomas Ott entwickelten und optimierten ein Aufrollsystem, das genau den Anforderungen des oberbayerischen Unternehmens entsprach.

„Das neue Aufrollsystem von Rational sollte halb so groß und halb so schwer sein wie das bisherige“, sagt Thomas Ott. Am Anfang habe er selbst nicht daran geglaubt, dass diese Anforderungen auch tatsächlich umsetzbar seien. Trotzdem machte er sich an die Arbeit, tüftelte und testete mehr als ein Jahr lang. Und schließlich steckte der mehr als einen Meter lange Wasserschlauch in einem Minigehäuse und funktionierte trotzdem einwandfrei. Danach konnte das Aufrollsystem in die Serienfertigung gehen. „60 000 Stück im Jahr“, sagt Firmenchef Robert Stolz.

Weil dem Herdwanger Unternehmen dieser Clou gelang, wurde es von seinem Auftraggeber später mit dem Innovationspreis „Best Innovator 2014“ ausgezeichnet. Das entwickelte Aufrollsystem für Rational ist eines von nur wenigen Produkten, die in großer Stückzahl gefertigt werden: Die Spezialität der Firma Stolz liegt eher in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen und mechanischen Aufrollsonderlösungen für individuelle Anforderungen.

Firma wird 1998 gegründet

Bei einem Besuch von Bernhard Kräußlich, dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung im Landkreis Sigmaringen, und Herdwangen-Schönachs Bürgermeister Ralph Gerster informierte Robert Stolz die Gäste über die Geschichte und Entwicklung seines Unternehmens. 1998 Jahren machte sich der heute 50-jährige Maschinenbauingenieur als Unternehmer in der Lohnfertigung selbstständig. Heute spielt diese Produktionssparte nur noch eine untergeordnete Rolle. Schon bald spezialisierte sich Stolz auf kundenspezifische Lösungen in der Aufrolltechnik und auf Aufrollsysteme für Sonderanwendungen.

Eingesetzt werden die Produkte aus Herdwangen überall dort, wo Schläuche nicht störend liegen bleiben sollen, sondern nach der Anwendung wieder automatisch aufgerollt werden müssen. Auch dort, wo sehr schwere oder unhandliche Schläuche eingesetzt werden, sind sie gefragt: beim Reinigen der großen ICE-Züge zum Beispiel, bei Befüllungsanlagen oder bei modernen Badewannen, bei denen der Schlauch nach dem Duschen wieder in der Wand verschwindet.

Produkte durchlaufen Dauertest

Klar ist, dass ein solches Aufrollsystem eine Menge aushalten muss. Deshalb gibt es im Unternehmen, das im Laufe der Jahre immer wieder vergrößert wurde und derzeit 30 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit beschäftigt, auch ein Labor. In diesem werden unterschiedliche Materialien auf ihre Tauglichkeit überprüft und die entwickelten Systeme einem Dauertest unterzogen.

Die meisten Einzelteile, die später zum fertigen Aufrollsystem zusammengesetzt werden, produziert Stolz in den eigenen Werkhallen. „Wir entwickeln das Gerät und fertigen es komplett“, sagte Robert Stolz, dessen Betrieb seit der Gründung ein konstantes Wachstum und derzeit einen Umsatz von knapp fünf Millionen Euro vorweisen kann.