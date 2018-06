(stt) - Ob’s dran lag, dass die Eltern und Geschwister der betreuten Menschen am nächsten Donnerstag sowieso zur Angehörigentagung nach Lautenbach fahren, oder ob’s am Wetter lag, das Sonnenhungrige eher an den See oder in die Erholungsgebiete lockte: Der Tag der offenen Tür in der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft verlief in diesem Jahr vergleichsweise ruhig, zumal sich die Besucher auf ein großes Areal zwischen der Landwirtschaft im Norden, dem Franz-Marc-Haus im Westen und dem neuen „Haus am Wald“ im Süden verteilten. „Das darf auch mal sein und für uns und unsere Gäste ist es so angenehmer“, sagte Rebecca Müller von der Heimleitung, die sich sehr wohl an Tage der offenen Tür erinnerte, bei denen das Gedränge so groß war, dass sich kaum Gelegenheit bot, das eine oder andere in Ruhe kennen zu lernen.

Für die Menschen in Lautenbach sah der Sonntag ausnahmsweise nicht anders aus als ein gewöhnlicher Werktag. In allen Werkstätten wurde fleißig gewerkelt, sodass sich die Besucher ein Bild von der Arbeit der betreuten Menschen machen konnten. Außerdem standen die Türen der Wohnhäuser zur Besichtigung und zum Gespräch mit den behinderten und nicht behinderten Menschen offen. In verschiedenen Werkstätten gab es Mitmachangebote wie das Heftebinden oder das Glasieren von Keramik. Für die kleinen Gäste wurde im Kindergarten ein Beschäftigungsprogramm samt Kutschfahrten angeboten. An mehreren Stellen im Dorf gab es Produkte aus der eigenen Landwirtschaft.

Der Jahreszeit entsprechend herrschte der größte Andrang in der Gärtnerei, wo Blumen- und Gemüsesetzlinge in Demeter-Qualität aus eigener Saat angeboten und kistenweise mitgenommen wurden. Auch im Lädle und in der Keramikausstellung, wo neue, kunstvoll von Hand bemalte Keramik präsentiert wurde, ging manches handwerklich gefertigte Stück aus den Lautenbacher Werkstätten über die Ladentheke.

Eine Superstimmung herrschte wie immer im Wilhelm-Meister-Saal, wo zunächst die Kapelle Alhegro mit den Jungmusikern aus Aach-Linz, Herdwangen und Großschönach zur Unterhaltung aufspielte und später die Lautenbacher Blaskapelle für gute Laune sorgte. Eine Tombola mit attraktiven Preisen und zahlreiche Informationsstände rundeten das Angebot ab.

Wer am Nachmittag genug gesehen und eingekauft hatte, konnte sich im Freiluftcafé bei Kaffee und Kuchen ausruhen oder zum Sportplatz hinter der Betonwerkstatt spazieren, wo die Lautenbacher Fußballer - ganz im Sinne des Inklusionsgedankens – gemeinsam Matthias Demmer, Michael Falkenmayer, Sebastian Willibald, Timo Werne und Oliver Straub vom Regionalligisten SC Pfullendorf ein spannendes Turnier austrugen.