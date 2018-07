Lautenbach eröffnet das Jubiläumsjahr

(stt) - Man glaubt es kaum, aber die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach gibt es bereits seit 40 Jahren. Und das wird gefeiert, im Dorf mit den Bewohnern, aber auch mit den Menschen in der Region. Zum Auftakt waren am Sonntag wieder einmal alle Türen weit für Besucher geöffnet.

Wohnhäuser und Werkstätten, aber auch die Landwirtschaft, die Gärtnerei, das Lädele, der Kindergarten, die Schule und der Naturkostladen luden zum Besuchen und Besichtigen ein. Die Lautenbacher selbst gingen an diesem Sonntag ihrer gewohnten Arbeit nach, wollten sie ihren Gästen doch zeigen, wie der Alltag in der Dorfgemeinschaft aussieht. Dazu gab es Ausstellungen zum Leben und Arbeiten in Lautenbach und zu den Produkten, die in den Werkstätten gefertigt werden.

Fußballfreunde kamen auf dem Sportplatz auf ihre Kosten. Dort traten nämlich Spieler des Regionalligisten SC Pfullendorf gegen die Lautenbacher Fußballmannschaften an. Eine Tombola, Kutschfahrten, Puppentheater und verschiedene Mitmachangebote für große und kleine Besucher garantierten darüber hinaus einen kurzweiligen Nachmittag. Wer über die vielen Eindrücke hungrig geworden war oder ein Pause brauchte, war an den Verpflegungsständen, im Café und im Wilhelm-Meister-Saal mit einer vielfältigen Auswahl an Speisen bestens aufgehoben. Im Saal war auch den ganzen Tag mit Musik und Vorführungen für Unterhaltung gesorgt, wobei insbesondere die dorfeigene Blaskapelle wieder mit viel Applaus bedacht wurde.

Stolz präsentierten die Lautenbacher übrigens ihre neue, reich bebilderte Broschüre, die, so Reinhard Küst vom Leitungsteam, „schön geworden ist und einen guten Eindruck von der Dorfgemeinschaft vermittelt“. Mit einem eigenen Stand war auch Klaus Hilsenbek vertreten. Er stellte die beiden neuen Wohnhäuser vor, die derzeit im Bau sind, und warb für den Erwerb eines „Ziegelsteins“, der später in eine Spendenmauer eingebaut wird.