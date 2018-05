Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat Uršula Trček aus Herdwangen-Schönach mit dem Internationalen DLG-Preis ausgezeichnet. Seit 2017 ist sie Abteilungsleiterin auf dem Kartoffelhof Streicher in Herdwangen-Schönach. DLG-Präsident Hubertus Paetow und Stefan Teepker, Vorsitzender der Auswahlkommission des DLG-Preises, überreichten ihr diesen bei der Jahrestagung der Jungen DLG am Sonntag in Braunschweig.

Die 25-jährige Preisträgerin wuchs auf dem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb in Slowenien auf. Nach dem Abitur absolvierte sie ein Bachelorstudium mit dem Schwerpunkt Tierwissenschaften an der Universität Ljubljana. Es folgte ein Masterstudium, ebenfalls mit dem Schwerpunkt Tierwissenschaften, an den Universitäten Ljubljana und Hohenheim. Praktische Erfahrungen sammelte Trček bei Praktika in Deutschland und Norwegen.

Den mit 4000 Euro dotierten Internationalen DLG-Preis möchte Uršula Trček unter anderem für fachspezifische Weiterbildungen in den Bereichen Grünland und Tierwissenschaften verwenden. Der Internationale Preis war 1985 anlässlich der Hundertjahrfeier der DLG ins Leben gerufen worden.