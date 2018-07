Das "Kinderland Herdwangen" veranstaltet am Samstag, 19. September, zwischen 10 und 12 Uhr eine Kleiderbörse in der Bundschuhhalle in Herdwangen. Es gibt Herbst- und Winterkleidung von klein bis groß, allerhand Spielzeug und alles, was man noch so für die Kleinen braucht. Außerdem wird leckerer Kuchen verkauft. Kuscheltiere werden nicht angenommen. Anmeldungen werden im "Kinderland" unter Telefon (0F75F57) 13F33 entgegengenommen.