Ein Sonderlob hat es in der Gemeinderatssitzung am Dienstag für Tanja Strobel vom gleichnamigen Planungsbüro in Großschönach gegeben. Sie hatte nicht nur in kurzer Zeit die ursprünglichen Entwürfe für den Anbau des Kindergartens Herdwangen umgearbeitet, um – gemäß dem Wunsch des Gemeinderats – Kosten bei der Ausführung zu sparen, sondern auch noch einen vierten, völlig geänderten Entwurf ausgearbeitet.

Zwar erhielt Bürgermeister Ralph Gerster von einigen Räten einen „Rüffel“, weil die Sitzungsunterlagen dadurch verspätet verschickt wurden. Insgesamt aber honorierte der Gemeinderat die Fleißarbeit und entschied sich nach ausgiebiger Debatte auch mehrheitlich für die neue Variante, die allen gesetzlichen Anforderungen an einen Kindergarten entspricht und zugleich rund 400000 Euro gegenüber den früheren Entwürfen einspart. Tanja Strobels Planung sieht zwei Anbauten an den bestehenden Kindergarten vor. Zum einen wird der Kindergarten in östlicher Richtung um einen Eingangs- und Mensabereich mit Nebenräumen verlängert und zum anderen entsteht ein Winkelanbau, in dem die Kleinkindgruppen etwas abseits und abtrennbar vom restlichen Kindergarten Platz finden. Der Anbau für den Kleinkindbereich entsteht auf dem Niveau des bestehenden Kindergartens, sodass auf den kostspieligen 17 Meter langen Flur der früheren Entwürfe, mit dem der Höhenunterschied zwischen bestehendem Gebäude und neuem Gebäude barrierefrei überwunden wird, verzichtet werden kann.

Entwurf sorgt für Diskussionen

„Ich kann mich mit der Bauweise nicht anfreunden, das ist der Stil von vor 20 Jahren, so praktisch und quadratisch baut man heute nicht mehr“, kommentierte zwar der „total enttäuschte“ Robert Streicher den neuen Entwurf, aber die Mehrheit der Räte sah durchaus Vorzüge in dieser Variante. „Eine sehr gute Lösung“, sagte beispielsweise Simon Stadler, und für Gislar Klaiber kam sowie nur „die günstigste Variante in Frage“.

„Wir sind in einem Stadium, wo wir eine Entscheidung treffen müssen“, warnte Bürgermeister Gerster vor einer weiteren Verzögerung. Er müsse im Januar den Antrag auf Fördermittel stellen. Dafür brauche er die endgültige Planung und alle Zahlen. Acht Gemeinderäte stimmten der neuen Variante, die von den Kindergarten-Mitarbeiterinnen bereits für gut befunden worden war, zu.

Gerster stellte anschließend noch den straffen Zeitplan vor: Im Januar 2015 wird die Genehmigungsplanung beschlossen und der Förderantrag gestellt, sodass die Ausschreibung erfolgen kann. Für Juni 2015 ist der Baubeginn geplant und ab 1. März 2016 nimmt der Kindergarten seinen regulären Betrieb auf.