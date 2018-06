Mit eher wenigen Programmpunkten haben Reiner Schmid und Hubert Baur von den Herdwanger Eselsohren am Samstagabend beim Bürgerball in der Bundschuhhalle rund 350 Gäste bestens unterhalten. „Es wird ein einzigartiger Bürgerball, warum einzigartig, weil es der einzige Bürgerball dieses Jahr ist“, sagte Hubert Baur vom Vorstandsteam des Herdwanger Narrenvereins Eselohren, als er den Abend in der Bundschuhhalle eröffnete. Ausgerüstet mit einem schlauen Buch mit Leitsätzen für Bürgerbälle, bildete er gemeinsam mit seinem Kollegen Reiner Schmid auf charmante und lustige Weise das bindende Element zwischen Bühnenansager und Publikum.

Als ersten Programmpunkt kündigten die beiden Männer eine Delegation des gesamten Eselstalls an, die sich aus Silberschweif, Narrenrat, Schnellergilde, Zimmermannsgilde, Griebenschmalzweible, Silberschweif Eselohren und Zehntfuxer zusammensetzte. „Das alles sind Esel, das alles sind wir“, stellten sich Axel Böhringer, Fabian Fügner, Jasmin Irmler, Matthias Stadler, Justine Keller, Sebastian Stroh, Benjamin Freudenstein und Tamara Bischoffberger gekonnt singend zu der Melodie der Prinzen vor.

Mit lustigen Sprüchen unterhielt Geschichtenerzähler Konrad Jäger im Anschluss sein Publikum, bevor Pascal Amann als Chef auf der Baustelle mit seinen Arbeitern Alexander Fischer, Matthias Möhre und Michael Waibel zu tun hatte. Gut gesichert war die Baustelle trotz verschiedener Schilder nicht, so landete Michael Waibel mehrmals in der Baugrube, in der Betonmischmaschine oder kopfüber an einer Leiter. Die Akrobatik, gemischt mit Komik, kam beim Publikum gut an.

Mit Schlagern lud der als Geri bekannte Vorarlberger Gerhard Tschann alle Gäste zum Tanzen ein. Zwölf Instrumente beherrscht der Musiker aus dem Effeff: Ob Dudelsack, Schifferklavier, Alphorn, Saxofon oder Keyboard. Geri spielte zum Tanz auf. Tanzend ging es auch im Programm weiter. Das Parkett betraten Indianerinnen, Cowboys und Saloon-Tänzerinnen: Sie legten einen Linedance hin. In schicken Outfits tanzten Anita Schneider, Simone Haug, Sylvia Maier, Sabine Löhle-Palmer, Claudia Ruther-Fichtweiler, Fabienne Kauf, Andrea Bieler, Madeleine Amann, Petra Braun, Eva Stadler, Nadine Vogler, Hildegard Ehrmann, Christine Lander, Marc Eisele, Marcel Kaluza, Jürgen Ostermaier, Cordula Schneider, Werner Schmid, Stefanie Stroh und Maurice Amann präzise in einer Linie und brachten den Wilden Westen nach Herdwangen. Begeistert verlangte das Publikum, wie auch bei den anderen Aufführungen, lauthals eine Zugabe.

Als Dieter Thomas Heck versuchte sich „Schlagerinterpretateur“ Konrad Jäger. Seine Stars hießen Irren Sheer, Heino, Drafi Deutscher und Peter Maffay, die alle von Rainer Brehm, genannt Bonsai, in Szene gesetzt wurden. Mit Gitarre sang Brehm alle Songs live und wurde dabei von Konrad Jäger gesanglich unterstützt. „Wir wünschen Euch eine frohe Fasnet“ sangen die beiden und alle anderen Akteure stimmten zum Finale mit ein. Geri drehte so richtig auf und brachte die Halle zum Überkochen. Es wurde gelacht, gesungen und getanzt bis in die frühen Morgenstunden.