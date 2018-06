Berthold Baumann rückt für den verstorbenen Rolf Raneburger in den Gemeinderat Herdwangen-Schönach nach. Das geht aus der Tagesordnung für die nächste Sitzung des Gremiums hervor, die der Schwäbischen Zeitung seit Donnerstag vorliegt.

Berthold Baumann hatte bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr für die Freien Wähler im Ortsteil Oberndorf kandidiert und 592 Stimmen erhalten. „Für seinen Einzug in den Gemeinderat konnten wir keine Hinderungsgründe feststellen und Herr Baumann hat auch bereits zugesagt“, sagt Herdwangen-Schönachs Bürgermeister Ralph Gerster. Rolf Raneburger war in seinem Urlaub in Italien am 31. August tödlich verunglückt. Die nächste Gemeinderatssitzung beginnt am Dienstag, 29. September, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus.