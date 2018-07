Vom 29. bis 31. August findet wieder das traditionelle Bergfest in Aftholderberg statt. Festbeginn ist am Samstag um 18 Uhr. "Die Flotten Grenzler" spielen auf. Der offizielle Fassanstich mit Prominenz aus Politik und Wirtschaft folgt um 19 Uhr und ab 21.30 Uhr legt "DJ Marc" auf zur Oldie-Night in der Scheune.

Den festlichen Gottesdienst in der Scheune am Sonntag um 9.30 Uhr umrahmen die Musikanten des "Musikverein Otterswang e.V." musikalisch und spielen anschließend zum flotten Frühschoppen auf. Der reichhaltige Mittagstisch bietet regionale Produkte. Ab 13.30 Uhr startet die Aftholderberger Zeitreise zum Thema "Getreideernte Früher und Heute" mit den Erntevorführungen auf einem Getreidefeld am Ortsausgang Richtung Sohl.

Für die kleinen Festbesucher gibt's in diesem Jahr zum ersten Mal am Sonntag ein Kinderprogramm. Beim "Basteln mit Stroh & Blumen" können die Kinder unter Aufsicht ihre Kreativität ausleben.

Die musikalische Nachmittags- und Abendunterhaltung übernehmen in diesem Jahr die "Ragalle Musik" und das "Sterntaler Duo".

Am Montag, 31. August, wird dann der Ausnahmezustand über Aftholderberg hereinbrechen.

Feierabendhock mit den "Original Bregenzwälder Dorfmusikanten" - das ist für viele Besucher aus dem direkten Umland, aus dem Bodenseegebiet, aus der Schweiz und aus Oberschwaben Grund genug, nach Aftholderberg zu fahren. Eine deftig-gegrillte Schweinshaxe mit Holzofenbrot, danach ein kleines "Verdauerle" und Blasmusik vom Feinsten - was will man mehr?

An allen Veranstaltungstagen ist der Eintritt frei.