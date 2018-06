Die Bürgerversammlung dient als Auftaktveranstaltung der Fortschreibung des Seniorenkonzepts. Seit Jahren geht die Gemeinde mit dem Thema um. Das erste Seniorenkonzept wurde noch unter Gersters Amtsvorgänger Lothar Riebsamen auf den Weg gebracht.

Seither begleitet es die Gemeinde und wird von der Vinzenz Service GmbH begleitet. Jetzt hat die Gemeinde Herdwangen-Schönach zu einer Bürgerversammlung zum Thema eingeladen. Allein die zuletzt beschlossenen Gesetzesänderungen im Pflegebereich „erfordern eine Fortschreibung des Konzepts“, sagt Bürgermeister Ralph Gerster gegenüber der Schwäbischen Zeitung. Mit drei Workshops sollen dann im Anschluss die Fragestellungen vertieft werden.

Aber der Reihe nach: Zunächst werden mit der Bürgerversammlung am 20. September, um 19.30 Uhr, in der Bundschuhhalle folgende Punkte abgeklopft. Bürgermeister Gerster stellt das Konzept aus Sicht der Gemeinde dar. Seitens der Vinzenz Service GmbH gibt es dann einen Beitrag über veränderte Wohn- und Lebensformen im Alter. Zuletzt folgt die Vorstellung einer Möglichkeit von Bürgerbeteiligung zur Seniorenkonzeption 2012 Herdwangen-Schönach.

Dann wird das Thema in drei Workshops vertieft. „Mitangesprochen muss da auf jeden Fall das Thema von und mit dem Alter werden“, sagt Gerster und erwähnt den Nachbarschaftsverein. „Den werden wir in den Mittelpunkt stellen, vor dem Hintergrund, was kann der leisten und was können wir uns nicht leisten.“ Seitens der Schwäbischen Zeitung angesprochen auf das satte Polster im Gemeindehaushalt sagte Gerster weiter: „Wir werden an diesem Abend sicher nicht den Bau eines Pflegeheims durch die Gemeinde beschließen. Das können wir uns auf Dauer auch nicht leisten“. „Dann geht es um die Trägerfrage und wenn es soweit kommt, wer welche Anteile hält“, sagt Gerster. Schließlich hat derjenige, der Geld in der Tasche hat, die besten Verhandlungsmöglichkeiten. Während der zweijährigen Begleitung durch die Vinzenz Service GmbH hat die Gemeinde bereits einige Kernthemen herausarbeiten können.