Zweiter Abschnitt der Ortskernsanierung startet

Der Gemeinderat hat den Baubeschluss für den zweiten Bauabschnitt der Ortskernsanierung gefasst. Dieser Bereich reicht vom Kreisverkehrsplatz bis zur Sonnenstraße und etwas darüber hinaus. Auch der Einmündungsbereich der Pfarrstraße gehört dazu. Mit den Bauarbeiten soll nach der Fasnet begonnen werden, Ende September sollen sie abgeschlossen sein.

Ungeklärt ist nach wie vor die Platzgestaltung zwischen Sonnen- und Pfarrstraße, also der Bereich beim Alten Rathaus, das der Lilly-Jordans-Stiftung gehört, und der Bereich bei der noch zu bauenden Arztpraxis. „Da haben wir noch Abstimmungsbedarf. Sowohl mit der Lilly-Jordans-Stiftung als auch mit dem Investor, der später mal die Arztpraxis errichten soll“, sagte Bürgermeister Magnus Hoppe. Einen Baubeschluss für den zweiten Bauabschnitt könne man aber trotzdem fassen. Es gehe jetzt zunächst um den Straßen- und Gehwegsbereich des Abschnitts, die ungeklärte Platzgestaltung berühre das nicht.

Doch nicht allen Gemeinderäten gefiel diese Situation. „Es ist natürlich schon etwas unbefriedigend“, sagte Frank Bühler (Freie Liste). Er habe keine Ahnung, wie das Gesamtensemble später dann aussehen werde. Daniel Stuwe (Unabhängige Bürger) sah das ähnlich. „Mir fehlt da die Gesamtkonzeption“, sagte er. „Ich hätte mir gewünscht, dass heute Abend das Büro Künster da gewesen wäre“, ergänzte er.

Frank Bühler wollte zunächst den Antrag stellen, den Baubeschluss noch nicht zu fassen wegen der ungeklärten Platzgestaltung, er zog ihn dann aber wieder zurück. Bürgermeister Magnus Hoppe riet dazu, den Baubeschluss jetzt zu fassen und die Arbeiten auszuschreiben. „Die Leute, die Bürger, wollen ja sehen, dass etwas geht“, sagte er. Auch Peter Maerz (Unabhängige Bürger) sprach sich dafür aus, den Beschluss zu fassen. „Wir müssen jetzt nachhaltig und intensiv da rangehen“, meinte er.

Die Pläne stellte Reiner Winecker vom gleichnamigen Büro vor. Wie er und die Verwaltung mitteilten, habe das Regierungspräsidium im Vorfeld seine Zustimmung zur vorliegenden Vorentwurfsplanung gegeben. Reiner Winecker sprach von Kosten in Höhe von 595 000 Euro. „Den Baubeginn hätten wir nach der Fasnet vorgesehen“, sagte Winecker. Die Arbeiten sollen etwa fünf bis sechs Monate dauern, es wird eine Umleitung geben. „Die ganze Maßnahme müsste Ende September abgeschlossen sein“, sagte Winecker.

Bei der künftigen Bushaltestelle in der Hauptstraße, die etwa auf Höhe der Kreissparkasse beginnt, wies Frank Bühler darauf hin, dass die Ein- und Ausfahrt zu den Sparkassen-Parkplätzen sich in unmittelbarer Nähe befinde. Das könne eventuell zu Problemen führen, bemerkte er mit Blick auf dann dort in der Nähe wartende Schüler. Reiner Winecker signalisierte, dass er diesen Punkt bei seiner Planung noch beachten will.

Für den zweiten Bauabschnitt soll wie beim ersten Bauabschnitt Beton namens Tegula in der Farbe Naturgrau verwendet werden, mit einer Einfassung in Granit. Auch soll derselbe Beleuchtungskörper vom Typ Philips Luma genutzt werden. Der Gemeinderat genehmigte die Entwurfsplanung des Ingenieurbüros Winecker und fasste auch den Baubeschluss, die Arbeiten werden nun ausgeschrieben. In der nächsten Gemeinderatssitzung am 19. Dezember soll eventuell auch „die finale Planung“, wie es Frank Bühler formulierte und wünschte, präsentiert werden. Ob das geschieht, ist unklar: Bürgermeister Hoppe will das vom Stand der Planungen bis dahin abhängig machen.