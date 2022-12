Zum Brand eines Ölofens sind am Donnerstagmorgen Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst in den Gairleweg in Herbertingen ausgerückt. Öl, das an einer Zuleitung der Heizung ausgesickert war, hatte sich entzündet und für Rauch gesorgt. Während die Feuerwehr den Brand sofort löschen konnte, wurden die beiden Bewohner durch einen Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen.