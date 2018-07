Zwei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden von rund 5000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 17.30 Uhr in der Mohrhalde in Hundersingen. Eine 77-jährige Toyota-Fahrerin kam aus Richtung Ortsstraße und missachtete an der Einmündung „Im Winkel“ die Vorfahrt einer 23-jährigen VW-Fahrerin. Bei der Kollision wurden die Insassen des VW leicht verletzt.

