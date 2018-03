Zwei Millionen Euro Investitionen geplant

Einen Haushaltsplan ohne Kreditaufnahme hat der Gemeinderat Herbertingen bei der jüngsten Sitzung am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Die geplanten Investitionen summieren sich auf rund zwei Millionen Euro. Durch Anträge der Fraktionen ergaben sich zusätzliche Ausgaben von mehr als 150 000 Euro, die durch Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Kämmerer Jürgen Krause stellte dem Gremium ein Zahlenwerk vor, mit dem er zufrieden ist. Denn es ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1,383 Millionen Euro geplant. „Das ist ein sehr hoher Wert, den wir schon lange nicht, vielleicht auch noch nie hatten“, sagte Krause. Als Gründe nannte der Kämmerer die gute Haushaltslage: höhere Einnahmen und geringere Ausgaben. Durch die Senkung der Kreisumlage bleiben 84 000 Euro mehr in der Gemeindekasse. Aufgrund positiver Erwartungen für die Konjunktur hat Krause den Ansatz für die Gewerbesteuer um 50 000 Euro auf 2,250 Millionen Euro erhöht. Durch höhere Zuweisungen vom Land ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von rund 700 000 Euro. Durch geringere Umlagen ans Land sinken die Ausgaben um 266 000 Euro. Krause warnte angesichts so positiver Zahlen aber vor zu viel Euphorie. „Auch für das nächste Jahr erwarte ich zwar noch gute Zahlen, aber aufgrund des üblichen Zweijahreszyklus von Auf und Ab bei Einnahmen und Abgaben mit dem Land wird es ab 2020 einen massiven Einbruch geben.“

Schuldenstand liegt bei 1,644 Millionen Euro

Die meisten Investitionen hat der Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr durch Verpflichtungsermächtigungen beschlossen. Zum Beispiel die Sanierung der Ortsmitte vom Kreisverkehr bis zum alten Rathaus inklusive Einfahrt in die Pfarrstraße für rund 590 000 Euro sowie die Erschließung von Baugebieten für rund 500 000 Euro und ein Einsatzleitfahrzeug für 150 000 Euro. Mit insgesamt 1,378 Millionen Euro gibt die Gemeinde einen Großteil für Bauinvestitionen aus. Krause rechnet damit, dass bis zum Jahresende die Schulden auf 1,644 Millionen Euro sinken, in der Rücklage rund 2,38 Millionen Euro sind. Für eine künftig transparentere Vorbereitung des Haushaltes schlug der Kämmerer vor, dass etwa Feuerwehr, Schulleitung, Ortsvorsteher und andere Vertreter von Kostenbereichen in einer Sitzung ihre Anliegen erläutern.

In seiner Haushaltsrede dankte der Fraktionsvorsitzende Peter Maerz (UB) Bürgermeister und Kämmerer für angenehme, vertrauensvolle und konstruktive Gespräche für die Erstellung des Haushaltes. Auch lobte er die Umsetzung einiger 2017 beschlossener Vorhaben, aber vermisste auch vor einem Jahr geplante Projekte. Als Beispiele nannte er die Schließanlage für öffentliche Gebäude, die Machbarkeitsstudie Bauhof und das Konzept für die Friedhöfe. Neben finanziellen Anträgen machte Maerz auch inhaltliche: Das Haushaltsergebnis 2017 soll mit dem Kämmerer durchgegangen werden, um zu klären, weshalb einzelne Vorhaben nicht umgesetzt wurden. Auch soll die Verwaltung sich bei Bedarf für größere Maßnahmen Hilfe von außen holen, wenn Projekte ansonsten gefährdet seien. Für künftige Haushaltspläne wünsche er sich einen Zeit- und Ablaufplan.

Reinhold Eisele (FL) freute sich in seiner Haushaltsrede, dass nach zwei mageren Jahren nun wieder größere Investitionen möglich seien. „Der Kauf von Grundstücken muss noch intensiviert werden, damit es uns gelingt, auch zukünftig in der Kerngemeinde sowie allen Ortsteilen Bauplätze zur Verfügung zu haben“, regte er an. Auch müsse der Ankauf von Flächen für Gewerbe vorangetrieben werden. Im vergangenen Jahr war der Antrag der Freien Liste über den Kauf einer Mikrofonanlage mehrheitlich abgelehnt worden. „Wir hoffen dieses Jahr auf Zustimmung“, sagte Eisele. Die bekam er (siehe Kasten). Bei Ärztehaus und Pflegekonzept hoffe er zudem auf zeitnahe Ergebnisse. Auch sprach er sich dafür aus, entgegen dem Trend, die Gebühren für die gemeindlichen Hallen auf ihrem Niveau zu belassen.

Bürgermeister mahnt trotz guter Zahlen zur Vorsicht an

Der Fraktionsvorsitzende Gerhard Lutz (CDU) freute sich besonders darüber, dass die Entwicklung der Ortsdurchfahrt nun vorankomme – sofern es die beantragten Mittel aus dem Landessanierungsprogramm gibt. Mit großer Spannung erwarte er die Konzepte für die Bebauung im Bereich des Rathausplatzes. Bürgermeister Magnus Hoppe mahnte, trotz der guten Haushaltslage nicht zu viele neue Vorhaben aufzunehmen. „Wir müssen uns auf die aktuell anstehenden Aufgaben konzentrieren, um den Bogen der eigenen Handlungsfähigkeit nicht zu überspannen.“ Er rief in Erinnerung, dass auch in der mittelfristigen Finanzplanung schon einige Vorhaben vermerkt seien.

Weitgehend Einigkeit herrschte bei den Anträgen der Fraktionen. Auf Initiative der UB wurden jeweils 15<VG>000 Euro für ein Friedhofskonzept (Bestattungsformen), ein Standortkonzept für die Kindergärten sowie eine Machbarkeitsstudie Bauhof eingestellt. Der Ansatz zur Instandsetzung von Feldwegen wird auf Antrag der Fraktion um 50<VG>000 Euro auf 75<VG>000 Euro erhöht, um vor allem den Weg Hammerschmiedmühle von Mieterkingen entlang der Bahn zur Holzgasse zu sanieren. Die Straßenbeleuchtung in Marbach muss nach Ansicht der optimiert werden, der Ansatz für solche Arbeiten wurde von 3000 auf 10<VG>000 Euro erhöht.

25<VG>000 Euro sind für eine Sprechanlage im Sitzungssaal vorgesehen, um die Akustik vor allem für Zuhörer zu verbessern. Auf Antrag der CDU-Fraktion soll mit 20<VG>000 Euro in die Sanierungsplanung für die Straße „Brunnenberg“ eingestiegen werden.

Sowohl Begeisterung als auch Skepsis löste Lutz mit seinen Anträgen für Mobilität aus. Einerseits sollte die Gemeinde einen Baukostenzuschuss an denjenigen Gewerbetreibenden im Ort vergeben, der eine Schnellladesäule für Elektroautos in der Gemeinde baut. Seine zweite Idee: Eine Machbarkeitsstudie zur Vernetzung der Ortsteile mit selbstfahrenden Ruftaxis. „Dazu sucht die Bundesregierung derzeit Modellregionen – auch auf dem Land – und warum sollten wir die Nase da nicht mal vorne haben“, sagte Lutz. In Los Angeles sowie am Frankfurter Flughafen seien selbstfahrende Autos im Einsatz. Während die Fraktion der Unabhängigen Bürger sich der Idee gegenüber offen zeigte, kam von der Freien Liste eher Skepsis. „Das sollten wir lieber abwarten und uns Gedanken machen, wenn das ausgereifter ist“, sagte Reinhold Eisele. Bürgermeister Magnus Hoppe zeigte sich aufgeschlossen, merkte aber an, dass es dringlichere Projekte gebe. Das Gremium sprach sich mehrheitlich dafür aus, für 5000 Euro eine Machbarkeitsstudie anzugehen. Für einen Schnellladesäulenzuschuss einigte der Gemeinderat sich mehrheitlich auf 5000 Euro. Dies soll unabhängig von einem Car-Sharing-Elektroauto am Rathaus vorangetrieben werden.