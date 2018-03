Zur Eröffnung gibt es ein kleines Keltenfest

Die Keltenmuseen starten wieder in die Saison. Ab Karfreitag, 30. März, sind die beiden Museen in Hundersingen wieder geöffnet.

Im Freilichtmuseum gibt es zur Saisoneröffnung am ein kleines Keltenfest. Es kommt eine Keltengruppe, die Metallbearbeitung wie Gießen und Schmieden sowie keltisches Kochen zeigt. Auch werden Schleudern vorgeführt und Kinder können sich eine eigene Schleuder bauen. An den Ostertagen können außerdem Eier gesucht werden.

Im Keltenmuseum in der Zehntscheuer findet am Ostersonntag von 13 bis 15.30 Uhr die Mitmachaktion „Keltische Ostereier“ statt, bei der die Kinder ausgeblasene Eier mit keltischen Mustern versehen können. Um 14.30 Uhr geht es bei der Führung durch das Museum auf eine Reise durch die Keltenzeit. Am Ostersonntag gibt es zwei Führungen auf: um 10.30 und 14.30 Uhr. Von 13 bis 16 Uhr können kleine und große Kinder zudem Schokoeier suchen.

Zahlreiche Veranstaltungen warten auf die Besucher. Neben Führungen durch die Museen, Museumsfesten, Aktionstagen mit Mitmachangeboten und Vorträgen ist in dieser Saison erneut die spannende Sonderausstellung „Der Unlinger Reiter“ in beiden Museen zu sehen. Die Ausstellung „Der Unlinger Reiter – Kelten, Pferde, Wagenlenker“ zeigt bedeutende Grabfunde, die bei archäologischen Rettungsgrabungen in Unlingen (Kreis Biberach, unweit der Heuneburg) zum Vorschein kamen. Unter den reichen Grabbeigaben ragt der Fund einer Bronzestatuette aus einem berauben Wagengrab hervor. Es handelt sich um die bislang älteste Reiterdarstellung Deutschlands. Ab dem Saisonstart erwarten den Besucher im Freilichtmuseum und im Keltenmuseum in Herbertingen-Hundersingen die Erstpräsentation der Originalfunde aus Unlingen und eine spannende Ausstellung zum Thema Reiten und Fahren bei den Kelten sowie ihren skythischen und griechischen Nachbarn.