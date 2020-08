Zugunglück: Spielten fehlende Ersatzteile eine wichtige Rolle?

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Ravensburg ist in den vergangenen Tagen so stark angestiegen wie schon seit Monaten nicht mehr.

Das Gesundheitsamt registrierte seit Freitag 21 neue Fälle, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Das sind mehr als dreimal so viele wie in der halben Wochen zuvor, als nur sechs neue Fälle gemeldet wurden. Das Gesundheitsamt veröffentlicht die Coronazahlen für den Landkreis Ravensburg zwei Mal pro Woche – freitags und dienstags.