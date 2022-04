Zwischen Donnerstag und Ostersonntag haben unbekannte Täter gewaltsam den Tankdeckel eines Lastwagens geöffnet und circa 100 Liter Diesel entwendet. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit. Der Lastwagen parkte auf dem Gelände einer Autovermietung in der Espanstraße. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820 in Verbindung zu setzen.