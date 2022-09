Wie Kelten einst das Land bestellten

Das Wochenende an der „Heuneburg – Stadt Pyrene“ bei Herbertingen steht im Zeichen von Natur und Umwelt: Am Samstag, 17. September, führt eine Biologin zum Thema „Landnutzung bei den Kelten“ über das Hochplateau. Anschließend gibt es Einblicke in das Großprojekt „Keltenerlebniswelt“. Am Sonntag, 18. September, rufen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zum ersten Mal einen „Naturerlebnistag“ an der ehemaligen Keltenmetropole aus, heißt es in der Pressemitteilung.

Wie gestalteten die Menschen zur Zeit der Kelten die Natur? Dieser Frage geht Indra Starke-Ottich bei ihrer Führung am Samstag ab 14 Uhr nach. Die Teilnehmer lernen Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten im Umgang mit der Natur zwischen der keltischen Zeit und heute kennen. Um 16 Uhr können Interessierte Moritz Lange, Konservator bei den Staatlichen Schlössern und Gärten, über das Hochplateau bis auf den benachbarten Talhof begleiten. Der Projektleiter der „Keltenerlebniswelt“ erklärt bei seiner Führung die Hintergründe zum Großprojekt, zeigt die Visionen für die Zukunft der Heuneburg auf und stellt einzelne Teilprojekte vor. Die Teilnahme an den Führungen kostet jeweils zwei Euro.

Am Sonntag wollen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg beim „Naturerlebnistag“ den heutigen Besuchern nahebringen, welche Veränderungen durch den Menschen sich in der Natur und Biodiversität feststellen lassen. Bei spielerischen Aktionen des Ökomobils Tübingen, des Naturschutzzentrums Obere Donau oder des Forsts Baden-Württemberg gibt es Wissenswertes rund um biologische Vielfalt, Nachhaltigkeit und Naturschutz. An ihren Ständen kann man sich zusätzlich zur Flora und Fauna an der Heuneburg informieren.

Führungen zu Kräutern und dem Naturraum Donau stehen ebenso auf dem Programm wie Kunst aus Naturmaterialien zu gestalten. Mit dabei sind auch ein regionaler Imker und ein Schäfer. Besonderes Highlight an diesem Tag ist die Ausstellung der Gewinnerbilder des Fotowettbewerbs „Heuneburg inmitten der Natur“. Die Teilnahme kostet für Erwachsene vier Euro, ermäßigt zwei Euro, und für Familien zehn Euro.