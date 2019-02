Wendeversuch auf B 32 endet mit Unfall

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 31 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 32 in Herbertingen. Ein auf der Saulgauer Straße fahrender 23-jähriger Fahrer in einem Kleintransporter hatte nach links auf die Bundesstraße einbiegen wollen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 59-jährigen Fahrer in einem Renault, der die B 32 in Richtung Mengen befuhr. Dieser versuchte die Kollision zu vermeiden und lenkte nach links, um an dem Transporter vorbeizufahren. Der 23-Jährige versuchte jedoch plötzlich seinen Wagen auf der B 32 zu wenden und über den Rechtsabbiegestreifen der Gegenfahrspur wieder zurück in die Saulgauer Straße zu fahren. Danach konnte der 59-Jährige nicht mehr reagieren und die Fahrzeuge kollidierten. Nach dem Zusammenstoß wurde der Renault nach links von der Fahrbahn geschleudert. Mit leichten Verletzungen wurden alle drei Insassen des Auto vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen wurde die Bundesstraße einseitig gesperrt.