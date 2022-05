Weltbienentag auf der Heuneburg

Der Weltbienentag, der jedes Jahr am 20. Mai stattfindet, ist eine Gelegenheit, auf der Heuneburg-Stadt Pyrene mehr über die Bedeutung des Bienenhonigs für die Kelten zu erfahren. Eines der ältesten Nahrungsmittel der Menschheit war bei den Kelten hochgeschätzt – das zeigen archäologische Funde im Siedlungsgebiet der Heuneburg, wie es in einer Pressemitteilung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg heißt.

Die Lebenswelt der Kelten auf der Heuneburg und auch die Pflanzenwelt zur Zeit der Kelten könnte, verglichen mit der heutigen Lebensrealität, unterschiedlicher kaum sein, heißt es in der Mitteilung weiter. Doch die Besucherinnen und Besucher der Höhensiedlung können erfahren, was sie mit den einstigen Bewohnern des bedeutenden Siedlungs-, Wirtschafts- und Machtzentrums der Hallstattzeit gemeinsam haben: Der Genuss von Bienenhonig stand schon zu Zeiten der Kelten hoch im Kurs. Zum diesjährigen Weltbienentag am 20. Mai rücken die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg die Bedeutung des Bienenhonigs für die Kelten mit einem vielfältigen Informationsangebot in den Blick.

Die keltische Höhensiedlung ist die älteste Stadt nördlich der Alpen. Im 6. Jahrhundert v. Chr., als das antike Rom noch eine unbedeutende Stadt am Tiber war, erreichte sie ihre Blütezeit, die sich auch in sensationellen Grabfunden widerspiegelt. Heute wird auf der Heuneburg die Keltenzeit mit Blick über die Donauebene wieder zum Leben erweckt.

Darunter auch der Hohmichele, ein Bestattungsplatz in etwa drei Kilometern Entfernung. Archäologen machten dort einen beeindruckenden Grabungsfund. Am Boden eines großen Bronzekessels fand man einen Rest Honig. Analysen ergaben, dass sich unter den Pollen von 102 Pflanzen beispielsweise auch die der Schafgarbe befanden und dass es eine größere Artenvielfalt gab. Pflanzen, die einstmals weit verbreitet waren, stehen heute unter Arten- oder Naturschutz. Daher sind die Förderung der Biodiversität und der Schutz der Bienen wichtige Themen: In einer „Keltischen Pflanzenwelt“ auf der Heuneburg können Gäste Pflanzen entdecken, die schon bei den Kelten angebaut wurden. Dort wachsen typische Bienenweiden wie etwa Hasel, Himbeere, Brombeere, Salbei oder Minze und Thymian. Wer mehr erfahren möchte, kann sich außerdem an einer Vitrine zu Archäo-Imkerei informieren. Im Kiosk gibt es das Erzeugnis der Bienen zu kaufen. Der Honig von der Heuneburg gehört zu den 16 Honigsorten der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, die alle unter der Marke „Landesgold“ erhältlich sind. Der regionale Honig fördert das fleißige Treiben der Bienen in der heimischen Pflanzenwelt und trägt so zum ökologischen Gleichgewicht in der Region bei. Aus dem Honig wird zudem ein eigener „Heuneburg-Met“ gebraut, der ebenfalls im Kiosk erhältlich ist.

Der Weltbienentag wurde zu Ehren eines Pioniers der Imkerei ins Leben gerufen: Anton Janscha, geboren am 20. Mai 1734 in Bresniza in Slowenien, war Hofimkermeister bei Kaiserin Maria Theresia in Wien und begründete die moderne Imkerei. Ab 2018 übernahmen die Vereinten Nationen die 2014 vom slowenischen Imkerverband mit Unterstützung der Regierung von Slowenien ins Leben gerufene „World Bee Day“-Initiative und riefen den Weltbienentag am 20. Mai aus. Damit soll an die Schlüsselrolle der Bienen für die Natur erinnert werden: Sie sichern Biodiversität und unsere Ernährung, doch Bienenpopulationen nehmen weltweit ab und brauchen dringenden Schutz.

Die Heuneburg ist von 1. April bis 1. November dienstags bis sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro für Erwachsene und 2 Euro ermäßigt, Familien zahlen 10 Euro. Es besteht keine Maskenpflicht. In Innenräumen ist das Tragen einer Masken jedoch empfohlen.