Wasser-, Sonnen- und Windenergie als Thema

Seit Jahren bietet die Ortsgruppe Herbertingen des Schwäbischen Albvereins im Monat August für ihre Mitglieder eine Nachmittagswanderung an. Das Programm beinhaltet immer eine kleine Wanderung, meist mit Blick auf die abwechslungsreiche Geschichte der Heimat und mit anschließendem Hock vor dem Albvereinsstüble. So auch in diesem Jahr.

Die Wanderfreunde Ana Brill und Ralf Lutz konnten eine exklusive Führung bei der Firma Amprion in Herbertingen organisieren. Pino Stumpp stellte in einer fachkundigen und unterhaltsamen Weise die imposante Technik der Amprion-Umspannstation vor. Seit Jahren sind auf dem Areal große Umbaumaßnahmen festzustellen und so war das Interesse bei den Teilnehmern sehr groß, was sich dort im Detail abspielt. Mit einer informativen Präsentation vermittelte Pino Stumpp Einblicke über den Bau der ersten Hochspannungstrasse vor bald einhundert Jahren. Sie führte über 600 Kilometer vom Rheinland bis zum Schluchsee und nach Österreich. War es anfangs nur Strom, der aus Wasserkraft- und Kohlekraftwerken gewonnen wurde, sind es heute zusätzlich Sonnen- und Windenergie, die durch die Leitungen geführt werden. Sie ermöglichte es erstmals, die elektrische Leistung zwischen den Stromnetzen in Nord- und Süddeutschland bedarfsgerecht sowie wirtschaftlich zu verteilen und insbesondere Überkapazitäten der Illwerke und des Schluchseewerks für den hohen Energiebedarf von Nord- und Westdeutschland zu nutzen. Dem Werk Herbertingen kommt dabei eine wichtige Funktion als Umspannstation zu. Riesige Transformatoren wandeln die Hochspannung in niedrigere Spannungen um.

Nach der Rückkehr zum Stüble, wo inzwischen auch die Senioren eingetroffen waren, wurde ein weiteres Highlight gewürdigt: Unter Leitung von Dietmar Münst sammelte ein kleiner, aber fitter Trupp von acht Mitgliedern über 3000 Kilometer beim Stadtradeln. Aus einer super Idee entwickelte sich da so nebenbei ein Projekt des gegenseitigen Ansporns. Neben einem großen Lob an alle, die mitgemacht haben, wurden den Teilnehmern Urkunden überreicht. Für die meisten Kilometer wurden Irmgard Haupt, Dietmar Münst und Anja Münst geehrt.

Gemeinsam ließ man dann den Nachmittag beim Grillen mit kühlen Getränken und netten Gesprächen ausklingen.