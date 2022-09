Vortrag zu den aktuellen Grabungen rund um die Heuneburg am

Das Keltenmuseum Heuneberg in Herbertingen-Hundersingen lädt für Donnerstag, 22. September, zu einem interessanten Vortrag ein. Der Archäologe Dr. Leif Hansen vom Landesamt für Denkmalpflege in Esslingen informiert über die aktuellen Grabungen rund um die Heuneburg, darunter die Grabungen in der Heuneburg-Außensiedlung, am Bettelbühl, in Langenenslingen-Emerfeld sowie in Althayingen. Der Vortrag findet ab 19 Uhr im Keltenmuseum Heuneburg (Heuneburgmuseum im Ort), Binzwanger Str. 14, 88518 Herbertingen-Hundersingen statt. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Aufgrund des begrenzten Raumangebots wird das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske während des Vortrages empfohlen. Darüber hinaus kann das Museum bis 1. November zu folgenden Öffnungszeiten besichtigt werden: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 16 Uhr.