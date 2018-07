Vorstand der Altenhilfe will nur befristet im Amt bleiben

Für ein weiteres Jahr wird Dr. Otto Burth Vorsitzender der Offenen Altenhilfe Herbertingen bleiben. Bei der Jahreshauptversammlung im Pflegeheim erklärte er sich nach erfolgloser Suche eines Nachfolgers bereit, das Amt doch noch einmal zu übernehmen und wurde einstimmig gewählt. Ebenfalls für ein Jahr wurden der stellvertretende Vorsitzende Helmut Brand, Vermögensverwalter Alban Weiß und Schriftführerin Inge Lehleiter einstimmig wiedergewählt. Doch auch sie wollen auf der nächsten Hauptversammlung ihr Amt abgeben. Üblicherweise dauert eine Amtsperiode drei Jahre.

„14 Jahre bin ich jetzt Vorsitzender, aber möchte mich in das zweite Glied des Vereins zurückziehen“, sagte Burth. Informiert hatte er die Vereinsmitglieder darüber auf der Versammlung im Vorjahr. Neben Beruf, Familie und Bereitschaft beim DRK fehle ihm die Zeit für weiteres ehrenamtliches Engagement. Die Arbeit sei zwar nicht so aufwendig wie für einen Musikverein, aber sie läppere sich. Verständnis dafür äußerte Siegfried Abt, der die Rolle des Wahlleiters übernahm, aber merkte auch an: „Das bringt den Verein in ein Dilemma. Denn es konnte kein Nachfolger gefunden werden.“

Von 35 Personen signalisiert niemand Bereitschaft

Mehr als 35 Personen hatte Burth angesprochen, aber niemand habe Bereitschaft signalisiert. Als Vorschlag zur Güte bot Burth an, sich für ein Jahr wiederwählen zu lassen. „Sonst kommen wir heute wohl zu keiner Lösung“, sagte Burth. Dem Beispiel ihres Vorsitzenden folgten Brand, Weiß und Lehleiter, ließen sich ebenfalls befristet auf ein Jahr wiederwählen.

Abt dankte der Bereitschaft, kritisierte aber: „Die Situation, dass alle gleichzeitig abtreten, sollte vermieden werden. Vielleicht sollte die Verantwortung breiter verteilt werden.“ Es habe weder Streit noch Probleme gegeben, erklärte Burth, es sei ganz einfach für alle nach vielen Jahren des Engagements für den Verein der Zeitpunkt gekommen, aufhören zu wollen. Abt betonte, dass es sehr wichtig sei, dass der Verein weiterbesteht. „Viele Menschen benötigen diese Hilfe und sind dankbar für die Angebote.“ Das zeigt auch der Bericht des Vorsitzenden Burth. An den Radtouren und Wanderungen nahmen durchschnittlich 14 Personen teil, am Gedächtnistraining zwölf, an den Bastelnachmittagen acht Personen. Insgesamt etwa 80 Besuche statten Frauen aus dem Verein völlig unentgeltlich alten und kranken Menschen sowie Jubilaren ab.