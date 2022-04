Vorbereitungen für den achten Benefizlauf laufen

Endlich ist es wieder soweit: Der Benefizlauf der Aktion „Eine Welt Herbertingen“ geht in die nächste Runde. In diesem Jahr findet der Lauf bereits zum achten Mal statt. Am Sonntag, 15. Mai, sind Läuferinnen und Läufer dazu eingeladen, von 14 bis 17 Uhr für zwei Projekte in Bolivien und Tansania gemeinsam zu schwitzen.

Auch Sponsorinnen und Sponsoren sowie Zuschauerinnen und Zuschauer sind willkommen. Denn wie immer gilt, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer sich zum Beispiel Eltern, Freunde oder Firmen sucht, die pro Runde einen bestimmten Betrag spenden. Wie oft die Ein-Kilometer-Strecke zurückgelegt wird, bestimmen Kondition und Wille jeder einzelnen Läuferin und jedes einzelnen Läufers. Beim vergangenen Benefizlauf vor drei Jahren wurde die Strecke insgesamt 4417mal gelaufen. Den Rekord von 387 Startenden und die Gesamtsumme von 26 255 Euro gilt es in diesem Jahr zu schlagen.

Beim Benefizlauf geht es aber nicht um Höchstleistung, sondern darum, so weit zu kommen, wie die Füße tragen wollen. Das kann im lockeren Lauf, aber auch im Gehen geschehen. Wer Lust hat, darf auch Nordic-Walking-Stöcke zu Hilfe nehmen. Abgerechnet werden am Ende, nach drei Stunden, die gelaufenen Runden. Für die sportlichen Leistungen erhalten die Teilnehmenden eine Urkunde. Die hier festgehaltene Rundenzahl ist die Grundlage für die Überweisung der Sponsorinnen und Sponsoren an die Aktion „Eine Welt“.

Zudem werden viele gelaufene Runden auch mit tollen Preisen belohnt. Zusätzlich zu den Preisen für besondere Mannschaftsleistungen erhalten pro Altersklasse die Läuferin und der Läufer mit den meisten erlaufenen Runden einen Preis. In diesem Jahr sind diese besonders attraktiv, denn neben dem Weltladen steuern auch Firmen und Vereine Preise bei.

Online kann man sich nun auf der Homepage der Aktion „Eine Welt Herbertingen“ anmelden. Anmeldungen können außerdem bis Samstag, 14. Mai, um 12 Uhr im Eine-Welt-Laden Herbertingen abgegeben werden. Spontan Entschlossene können sich am Tag der Veranstaltung noch im Meldebüro in der Lilly-Jordans-Schule nachmelden.