Vom Leben und Arbeiten der Frauen in der Keltenzeit

Auf der Heuneburg findet am Sonntag, 28. August, um 13.30 Uhr eine Sonderführung zum Thema „Webend und Wagen fahrend – Frauen in der Hallstattzeit“ statt. Dabei erfahren die Teilnehmer Interessantes über das Leben und Arbeiten der Frauen in der Keltenzeit. Die reich bestattete Frau aus der Bettelbühlnekropole nahe der Heuneburg sorgte bei ihrer Entdeckung für Aufsehen. Das Grab der „Fürstin vom Bettelbühl“ war mit einzigartigen Beigaben aus Gold, Bernstein und Bronze ausgestattet und erreichte durch seine Blockbergung große Aufmerksamkeit. Mit Hilfe der erhaltenen Eichen- und Tannenhölzer der Grabkammer konnte diese sogar exakt datiert werden. Die „Fürstin von Bettelbühl“ ist eine der wenigen weiblichen Bestattungen mit prunkvollen Beigaben dieser Periode. Was aber verraten sie und andere Bestattete uns über den Alltag und die Stellung der Frauen in der Hallstattzeit? Dieser Frage wird laut Pressemitteilung des Museums bei der Sonderführung am 28. August auf den Grund gegangen. Die Führung gibt interessante und informative Einblicke in die Lebens- und Arbeitswelt der keltischen Frauen. Die Teilnahme kostet pro Person zwei Euro Aufpreis zum Eintritt (pro Erwachsener vier Euro).