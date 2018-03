Vinzenz von Paul soll Pflegeheim übernehmen

Die Gemeinde Herbertingen hat im Januar mit Vinzenz von Paul einen Grundlagenvertrag über die pflegerische Gesamtversorgung der Gemeinde abgeschlossen. Ein Kernpunkt des Vertrags: Das Unternehmen wird zunächst den Betrieb des Herbertinger Pflegeheims übernehmen und in einem zweiten Schritt ein Pflegeheim neu bauen. Bisher wird das Herbertinger Alten- und Pflegeheim vom Caritasverband Sigmaringen betrieben. Bürgermeister Magnus Hoppe hat uns die Eckpunkte der Vereinbarung am Freitag in einer Presseerklärung mitgeteilt.

Neben dem Neubau eines Pflegeheims werde Vinzenz von Paul weitere Angebote in der Gemeinde im Bereich der Tagespflege und beim ambulant betreuten Wohnen aufbauen. „Vinzenz von Paul wird dafür in den kommenden Jahren mehrere Millionen Euro in der Gemeinde investieren“, schreibt der Bürgermeister. Der neue Partner der Gemeinde im Pflegebereich werde das Pflegeheim sowie das Personal vom Caritasverband Sigmaringen „zu vergleichbaren Bedingungen“ übernehmen. Am kommenden Mittwoch werde der Gemeinderat über die Inhalte des vorgelegten Konzeptes beraten.

Hoppe zeigt sich vor der öffentlichen Vorstellung der Ergebnisse im Gemeinderat mit dem Ergebnis der seit November 2016 laufenden Verhandlungen zufrieden: „Mit Vinzenz von Paul haben wir einen Partner gefunden, der über umfassenden Erfahrungen in diesem Bereich verfügt. Jetzt geht es darum, gemeinsam mit dem Träger, dem Gemeinderat sowie der Bürgerschaft das Konzept final auszugestalten.“ Die Einbeziehung der Bürgerschaft sei auch zentrales Thema im Angebot von Vinzenz von Paul, betont Hoppe.

Die Gemeinde geht angesichts der demographischen Entwicklung von einem erhöhten Bedarf insbesondere an Angeboten in den Bereichen Tagespflege und ambulant betreuter Pflege aus. Hierauf habe Herbertingen mit dem bestehenden Raumangebot des Pflegeheims nicht mehr reagiert können. Für einen Weiterbetrieb des Heimes seien wegen geänderter rechtlicher Vorgaben umfangreiche Umbaumaßnahmen notwendig. Damit wären Plätze in der Einrichtung weggefallen. Der Druck auf Einrichtung und Gemeinde hätte sich damit noch erhöht. Da die Gemeinde Eigentümerin des Hauses am Jordans-Reuter-Platz ist, hätte die Gemeinde jetzt handeln müssen, um das Angebot in mindestens der gleichen Qualität aufrecht erhalten zu können.

Dem bisherigen Betreiber des Pflegeheims, dem Caritasverband Sigmaringen, dankt Bürgermeister Hoppe: „Der (Caritas-)Verband hat in den vergangenen 20 Jahren außerordentliche Arbeit in und für Herbertingen geleistet und leistet sie auch heute.“

Zum genauen Zeitpunkt des Betriebsüberganges könnten noch keine Aussage getroffen werden, so der Bürgermeister. Der Betrieb werde aber bis zum Umzug in neue Räumlichkeiten in den bisherigen Räumen weitergehen. Das künftige Konzept für die pflegerische Gesamtversorgung soll noch in diesem Jahr gemeinsam zwischen Vinzenz von Paul, dem Gemeinderat sowie in einem Bürgerbeteiligungsprozess konkretisiert werden. Ehrenamtlich Tätige und interessierte Bürger seien aufgerufen, Ideen einzubringen, so der Bürgermeister.