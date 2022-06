Verkehrsunfallflucht bei Herbertingen

Im Bereich der Auffahrt von der B 311 auf die B 32 in Fahrtrichtung Mengen hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen über eine Länge von etwa 30 Meter die Schutzplanke und das Bankett beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Das teilt die Polizei mit. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Sattelzug in der Farbe Rot oder Weinrot gehandelt haben. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet etwaige Zeugen oder Mitarbeiter von Kfz-Werkstätten, die Hinweise auf den Verursacher geben können, darum, sich telefonisch unter 07581 / 48 20 zu melden.