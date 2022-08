Ungebetener Gast in Wohnhaus

Eingebrochen wurde am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 11 Uhr in ein Wohnhaus in der Silcherstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude und durchsuchte alle Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Täter ein Silberbesteck im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich. Da es in jüngster Vergangenheit nach Mitteilung der Polizei in der Region zu weiteren Wohnungseinbruchdiebstählen kam, wird ein Zusammenhang der Taten geprüft. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt und bittet etwaige Zeugen der Tat, sich unter Tel. 07581 / 48 20 zu melden.