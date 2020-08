Unfall wegen gefährlichem Überholmanöver

Auf der Landesstraße zwischen Herbertingen und Marbach ist während eines gefährlichen Überholmanövers ein Autofahrer am Mittwochn gegen 14.10 Uhr mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr zusammengestoßen, das teilt die Polizei mit. Der 81 Jahre alte Mazda-Fahrer war in Richtung Marbach unterwegs, als er sich in einer unübersichtlichen Kurve dazu entschloss, das vorausfahrende Auto und einen davor fahrenden Traktor samt Anhänger zu überholen. Hierbei kam ihm eine Hyundai-Fahrerin entgegen, die eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver nach rechts durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Während sich die beiden Autos nur an den Außenspiegeln streifte, geriet die ausweichende Autofahrerin gegen die Leitplanke. Der Überholende, der vor dem Traktor wieder einscherte, streifte diesen noch mit der rechten Fahrzeugseite am Rad. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro.