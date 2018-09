Unbekannter stiehlt Notstromaggregat

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitag, 31. August, bis Montag, 3. September, aus einem Zelt an der Ausgrabungsstätte entlang der Verbindungsstraße zwischen Herbertingen und Ertingen ein Notstromaggregat der Marke „Endress ESE“ gestohlen. Es war mit einer Kette gesichertes und hat einen Wert von rund 800 Euro, so die Polizei. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Verbleib des Gerätes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581/4820 zu wenden.