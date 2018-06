Unbekannter fährt parkenden Opel an

Ein Opel Insignia mit FN-Kennzeichen ist am Mittwoch in der Hauptstraße in Herbertingen auf dem Parkplatz der Kreissparkasse angefahren worden. Das Auto war dort zwischen 18 und 20 Uhr abgestellt. Als der Fahrer wegfahren wollte, stellte er hinten rechts Beschädigungen fest, die von einem roten Fahrzeug verursacht wurden. Dessen Fahrer hatte sich entfernt, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Die Reparatur des Opels wird etwa 500 Euro kosten. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07581/4820 mit dem Polizeirevier Bad Saulgau in Verbindung zu setzen.