Unbekannter bricht in Wohnung ein

Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen dem späten Samstagabend und dem frühen Sonntagmorgen in ein Wohnhaus in der Merowingerstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der Täter laut Polizeimeldung über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zum Gebäudeinnern verschafft. Dort entwendete er Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen Einbruchs und Diebstahls aufgenommen. Personen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Merowingerstraße verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581 / 4820 zu melden.