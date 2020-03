Unbekannter beschädigt Spannungskabel

Im Bereich des Friedhofs hat ein Unbekannter ein Mittelspannungskabel an- und durchgesägt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall vermutlich in der Nacht zum Mittwoch. Es entstand dabei ein Schaden von rund 1000 Euro. Personen, die am Dienstag beziehungsweise Mittwoch Verdächtiges beim Friedhof beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581/4820 in Verbindung zu setzen.