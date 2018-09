In der Zeit von Freitag- bis Samstagabend haben unbekannte Täter vor einem Firmengebäude in der „Obere Bergstraße“ in Herbertingen einen Baucontainer aufgebrochen. Sie nahmen dort neben anderem Werkzeug ein Laser-Nivelliergerät der Marke Leica, diverse Schlagbohrer, eine Flex und Akku-Strahler der Marke Metabo, einen Stampfer der Marke Amann und eine Stihl-Motorflex im Gesamtwert von rund 7700 Euro entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0, zu wenden.