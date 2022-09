Unbekannte randalieren vor Supermarkt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte einen Schirmständer vor einem Supermarkt in der Marbacher Straße in Herbertingen beschädigt. Die Täter rissen den Ständer vom Sockel und verursachten Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Die Polizei geht laut Pressemeldung anhand des zurückgelassenen Mülls davon aus, dass sich möglicherweise eine Personengruppe zu einem Trinkgelage vor dem Supermarkt niedergelassen hatte. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, sollten sich unter Telefon 07581 / 48 20 beim Polizeirevier Bad Saulgau melden.