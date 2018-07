Rund 300 Euro Sachschaden haben Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 26. Juni, bis Donnerstag, 5. Juli, in der Goethestraße in Herbertingen verursacht. Sie sprühten mit schwarzer Farbe die Buchstaben „NOZZ“ auf drei Altkleidercontainer und einen Anhänger. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/48 20, in Verbindung zu setzen.