Unabhängige Bürger nominieren 15 Kandidaten

Die Unabhängigen Bürger Herbertingen treten die Gemeinderatswahl in Herbertingen am 26. Mai mit einer Liste engagierter und im Gemeindeleben aktiven Bürgern an. Es wurden insgesamt 15 Kandidaten aus den Wahlbezirken Herbertingen (zwölf) sowie Hundersingen, Marbach und Mieterkingen (je einer) nominiert.

Seit dem erfolgreichen Abschneiden bei der Wahl 2014 haben die Gemeinderäte der Liste eine Politik des kommunikativen Miteinanders und der Sachlichkeit betrieben. Gerne möchten die Kandidaten diese erfolgreiche Arbeit fortsetzen und hoffen bei der bevorstehenden Wahl auf das Vertrauen der Wähler.

Neben den in den vergangenen Jahren umgesetzten Themen wie die Schaffung von Bauland, der Erdgas- und Interneterschließung, die Aufstellung des Interkommunalen Gewerbegebiets, Maßnahmen in die Infrastruktur oder der Neukonzeption für das Pflegeheim gibt es bereits Planungen für weitere wichtige Vorhaben wie die Friedhofsgestaltung, die baulichen Umsetzung für die Kindergärten und der Ortsdurchfahrt, die Sanierung der Kläranlage oder das Projekt „Älter werden in Herbertingen“.

Dies sind alles Vorhaben, bei deren Verwirklichung die Unabhängigen Bürger Herbertingen gerne mitwirken würden.

Große Herausforderungen in den kommenden Jahren werden sicherlich die umfassende Einbindung des Themas Heuneburg sein, aber auch die Strukturierung und Anpassung des neuen Haushaltsrechts für die Gemeinde Herbertingen und damit die Zielrichtung und die Möglichkeiten der Finanzierung in der Zukunft spielen eine Rolle.